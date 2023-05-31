Bayraklı Belediyesi, 4 yılda 83 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi

Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla halk sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet ve 75'inci Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ile 6 ağız ve diş sağlığı merkezinden son 4 yılda 83 bin kişi faydalandı. Başkan Serdar Sandal, 'Toplum sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İlçede her yıl binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla halk sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adalet ve 75'inci Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ile 6 ağız ve diş sağlığı merkezinden son 4 yılda 83 bin kişi faydalandı. Başkan Serdar Sandal, "Toplum sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kliniklerden son 4 yılda 83 bin 39 vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti aldı. Belediye bünyesindeki sağlık evlerinin verdiği hizmetler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Talepler doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle çalışan hasta nakil ve evde doktor ziyaretleri de vatandaşların takdirini topladı. Verilen hizmetler kapsamında; muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçme gibi poliklinik hizmetlerinden 15 bin 300 kişi faydalandı. 54 bin 557 diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 10 bin 385 dolgu, 4 bin 39 diş temizliği, 6 bin 337 diş çekimi yapıldı. 7 bin 616 hasta evlerinden alınıp çeşitli hastanelere nakledilirken, belediyeye bağlı doktorlar 5 bin 186 hastayı da evlerinde ziyaret etti.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ücretsiz sağlık hizmetlerimizle İzmir'in örnek ilçelerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Halk sağlığı önceliğimiz ve her yurttaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan, muayene, tedavi, enjeksiyon veya pansuman gibi konularda desteğe ihtiyacı olan tüm ilçe sakinlerimize özel sağlık kuruluşlarını aratmayacak düzeyde ücretsiz hizmet veriyoruz. Onların huzuru, sağlıklarına kavuşmaları ve mutlulukları bizim için her şeye değer. Derdimizde, sıkıntımızda ve mutluluğumuzda birlikte olmayı sürdüreceğiz" dedi.