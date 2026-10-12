Haberler

Bayburt Üniversitesi'nde 3 gün süren 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Üniversitesi'nde 3 gün süren 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğindeki 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi. 9-11 Ekim'de düzenlenen sempozyumda sağlık alanındaki gelişmeler, afet süreçleri, Temel Yaşam Desteği eğitimi ve AFAD oturumu ele alındı.

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi. 3 gün süren sempozyumda sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler, güncel uygulamalar, araştırmalar ve afetlere müdahale süreçleri ele alındı.

Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyum kapsamında Prof. Dr. Ersin Köksal ve Uzman Dr. Suzan Öztürk Selçuk tarafından 'Temel Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Programda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 'Afet ve AFAD' başlıklı oturum da gerçekleştirildi. Oturumda afet süreçlerinde koordinasyonun önemi, kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Sempozyumda akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, bilimsel çalışmaların ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Sempozyumun açılışına Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar