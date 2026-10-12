Bayburt Üniversitesi'nde 3 gün süren 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi

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Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu sona erdi. 3 gün süren sempozyumda sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler, güncel uygulamalar, araştırmalar ve afetlere müdahale süreçleri ele alındı.

Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyum kapsamında Prof. Dr. Ersin Köksal ve Uzman Dr. Suzan Öztürk Selçuk tarafından 'Temel Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Programda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 'Afet ve AFAD' başlıklı oturum da gerçekleştirildi. Oturumda afet süreçlerinde koordinasyonun önemi, kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Sempozyumda akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, bilimsel çalışmaların ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Sempozyumun açılışına Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı