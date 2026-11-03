Bayburt'ta organ bağışı sempozyumunda tıbbi ve dini boyutlar ele alındı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık sempozyumunda, organ bağışının tıbbi ve dini boyutları ele alındı.

Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda, organ bağışının hayat kurtarmadaki önemi ve toplumda bağış bilincinin artırılması konusu işlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivilim yaptı. Konuşmanın ardından Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can, 'Organ Bağışı ve Beyin Ölümü' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda beyin ölümünün tıbbi tanımı, teşhis süreci ve organ nakliyle ilişkisi anlatıldı. Organ bağışının, organ yetmezliği yaşayan hastalar için taşıdığı hayati öneme değinilirken bağışlanan organların nakil bekleyen hastalara yeni bir yaşam şansı sunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca organ bağışı sürecinin işleyişi ve beyin ölümü kavramına ilişkin doğru bilinen yanlışların giderilmesi gerektiği belirtildi.

Programın devamında İl Müftüsü Basri Bektaş, 'Dini Açıdan Organ Nakli ve Bağışının Değerlendirilmesi' başlıklı konuşmasını yaptı. Bektaş'ın sunumunda organ bağışının dini açıdan değerlendirilmesi, insan hayatının korunmasının önemi ve organ nakline ilişkin dini yaklaşım konuşuldu. Organ bağışının yalnızca sağlık alanını ilgilendiren bir konu olmadığı, aynı zamanda toplumsal ve manevi yönlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Sempozyumda organ bağışının hem tıbbi hem de dini açıdan önemine dikkat çekilerek toplumda doğru bilginin yaygınlaştırılmasının ve bağış konusunda farkındalık oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden programın sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı