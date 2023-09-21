Bayburt'ta Kızılay Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan hizmet binasının temel atma töreni ve kan alma biriminin açılışına katıldı. Vali Eldivan, törende yaptığı konuşmada Kızılay'ın önemine vurgu yaparak, bu tür kuruluşların sürdürülmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan hizmet binasının temel atma töreni ve kan alma biriminin açılışına katıldı.

Törende konuşan Vali Eldivan yaptığı açıklamada,

"Bu tür kadim kuruluşları sürdürmek, hem yöneticiler hem de vatandaşlar olarak hepimizin sorumluluğundadır. Bu nedenle Bayburt'ta düzenlenen bu etkinlik çok anlamlıdır. Bu etkinlik, bu tür kuruluşların temellerini atmamıza ve geleceğe taşımamıza bir adım daha yaklaştırıyor.

Kızılay'ı sadece kan bağışı yapma kurumu olarak değil, aynı zamanda bir iyilik hareketi olarak görmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle hepimiz, bu temelleri atmamıza yardımcı olmalıyız. Bu etkinlikte sembolik bir bağışta bulunan değerli hemşerimize teşekkür ediyoruz. Deprem gibi acil durumlar sırasında Kızılay'ın ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha gördük.

Deprem felaketinde 45 gün boyunca mülki idare amiri olarak görev yaptım ve Kızılay'ın insanlara nasıl yardım ettiğini gördüm. Elbette eksiklikler ve hatalar olabilir, ancak Kızılay, o bölgelerde gerçekten büyük fedakarlık gösterdi. Kızılay çadırlarından dağıtılan sıcak yemekler ve diğer yardımlar, oradaki insanların yanı sıra bizlerin de dualarını aldı. Bu vesileyle, Kızılay Genel Başkan Vekilimize ve tüm Kızılay teşkilatına da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi parti başkanları, Kızılay 1. Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Eldivan Başkan Pekmezci ve protokol üyelerinin katılımıyla binanın temeli atıldı. - BAYBURT