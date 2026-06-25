Haberler

Bayburt'ta beyin sağlığı semineri düzenlendi

Bayburt'ta beyin sağlığı semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen seminerde, yaşlanma sürecinde beyin sağlığını koruma, demans ve Alzheimer'dan korunma yöntemleri ele alındı.

Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında düzenlenen programda, yaş alma sürecinde beyin sağlığının korunması, demans ve Alzheimer'dan korunma yolları ele alındı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce, Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezinde 'Yaş Alırken Unutmamak, Beyin Sağlığını Korumak Mümkün Mü?' konulu seminer düzenlendi.

Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Nur Banu Taşova tarafından verilen seminerde, sağlıklı yaşlanma süreci ve beyin sağlığını korumaya yönelik güncel yaklaşımlar anlatıldı.

Programda demans ve Alzheimer'dan korunma yolları, risk faktörleri, günlük yaşam alışkanlıklarının etkisi, erken farkındalık ve düzenli sağlık takibinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara, beyin sağlığını destekleyen beslenme, hareketli yaşam ve sosyal etkileşim gibi konularda bilgi verildi.

Seminerin ardından SAHA elçileriyle de bir araya gelinerek Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Program, merkezin hizmet alanlarının tanıtılması ve katılımcıların bilgilendirilmesiyle tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı

Evinin altı darphane gibi: 40 günde 216 bin lira kazandı
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Ülkede büyük panik! 6,9'luk depremle sarsıldılar
Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

Deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı

Kavga böyle başladı, vahşetle bitti
A Milli Takım kendini bile bile yakmış

Bizimkiler kendini bile bile yakmış!
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak