Bayburt'ta beyin sağlığı semineri düzenlendi

Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında düzenlenen programda, yaş alma sürecinde beyin sağlığının korunması, demans ve Alzheimer'dan korunma yolları ele alındı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce, Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezinde 'Yaş Alırken Unutmamak, Beyin Sağlığını Korumak Mümkün Mü?' konulu seminer düzenlendi.

Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Nur Banu Taşova tarafından verilen seminerde, sağlıklı yaşlanma süreci ve beyin sağlığını korumaya yönelik güncel yaklaşımlar anlatıldı.

Programda demans ve Alzheimer'dan korunma yolları, risk faktörleri, günlük yaşam alışkanlıklarının etkisi, erken farkındalık ve düzenli sağlık takibinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara, beyin sağlığını destekleyen beslenme, hareketli yaşam ve sosyal etkileşim gibi konularda bilgi verildi.

Seminerin ardından SAHA elçileriyle de bir araya gelinerek Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Program, merkezin hizmet alanlarının tanıtılması ve katılımcıların bilgilendirilmesiyle tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı