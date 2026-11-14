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Bayburt'ta ASKOM toplantısında sağlık ve iller arası hasta sevk süreçleri görüşüldü

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Bayburt'ta ASKOM toplantısında sağlık ve iller arası hasta sevk süreçleri görüşüldü
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen ASKOM toplantısında acil sağlık hizmetlerinin durumu ve iller arası hasta sevk süreçleri değerlendirildi. Toplantıda ambulans hizmetlerinin etkinliği ile iller arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve iller arası hasta sevk süreçleri değerlendirildi.

Ambulans hizmetlerinin etkinliği, acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular toplantıda ele alındı. İller arası iş birliğinin geliştirilmesi, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunların giderilmesi konularının görüşüldüğü toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

Toplantıya, Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Arif Eker, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu ve Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Abaset Bağcı ile ilgili illerin sağlık yöneticileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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