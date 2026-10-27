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Bayburt Devlet Hastanesi'nde personele yenidoğan bakımı eğitimi düzenlendi

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Bayburt Devlet Hastanesi'nde personele yenidoğan bakımı eğitimi düzenlendi
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Bayburt Devlet Hastanesi personeline yönelik Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi düzenlendi. Eğitimde riskli yenidoğan durumları, doğum odası bakımı, ilk muayene, taramalar, anne sütü ve emzirme, evde bakım konuları ele alınarak katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. 'Temel Yenidoğan Bakımı' eğitiminde, yenidoğanların sağlıklı gelişimi ve temel bakım süreçlerine ilişkin konular ele alındı.

Eğitim programında yenidoğanda anne ve bebek kaynaklı riskli durumlar, doğum odasında bakım uygulamaları ve bebeğin ilk muayenesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca yenidoğanın göz, göbek ve ağız bakımı, kanguru bakımı, cilt bakımı ve banyosu ile yenidoğan taramaları üzerinde duruldu.

Programda anne sütünün ve emzirmenin önemi, yenidoğanın güvenli nakli, doğum sonrası taburculuk süreci, evde yenidoğan bakımı ve ailelerin bilgilendirilmesi konuları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yenidoğan bakımında sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, bakım hizmetlerinde standart uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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