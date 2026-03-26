Başkentte "Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu" düzenlendi

Başkentte 'Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu' düzenlendi
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından "Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından "Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu" düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, tüberkülozla mücadelede güncel gelişmeler ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle tüberkülozla mücadelede de önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kurtcebe, tüberkülozda korunmanın, hastalığı tedavi etmekten çok daha önce geldiğini, erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçlerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplum sağlığı risklerinde önleyici hizmetlerin önceliklendirildiğine dikkati çeken Kurtcebe, aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü, tüberkülozla mücadelede doğrudan gözetimli tedaviye ek, video gözetimli tedavi uygulamalarının kullanıldığını aktardı.

Teknolojik imkanlardan yararlanılarak tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini kaydeden Kurtcebe, çoklu ilaca dirençli hasta sayılarının azaldığını ve tedavi başarısının yüzde 80'inin üzerine çıktığını belirtti.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz da 2000'li yıllarda Türkiye'de tüberküloz rehberleri hazırlandığını tanıda, tedavide, koruyucu tedavi ve diğer alanlarda standart uygulamalar geliştiğini, bilimsel temelli yaklaşımların hastanelerde ve verem savaş dispanserlerinde standart hale geldiğini ifade etti.

Yılmaz, hastanenin Türkiye'de tüberküloz kontrolünde aktif rol üstlendiğini belirterek, 2 servis, 3 poliklinik ve üçüncü basamak laboratuvarla hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
500

