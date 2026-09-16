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Başhekim Özbağçıvan, Kadın Doğum Servisinde incelemelerde bulundu

Başhekim Özbağçıvan, Kadın Doğum Servisinde incelemelerde bulundu
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Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte Kadın Doğum ve Perinatoloji Servisini ziyaret ederek hasta ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte Kadın Doğum ve Perinatoloji Servisini ziyaret ederek hasta ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte Kadın Doğum ve Perinatoloji Servisinde yatan hastaların takip ve tedavi süreçleri hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldı. Serviste görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla görüşen Özbağçıvan, yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ziyaret sırasında doğum yapan anneleri de tebrik eden Özbağçıvan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni dünyaya gelen bebeklere sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulunan Özbağçıvan, ailelerle bir süre sohbet etti. Serviste görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özbağçıvan, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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