Dr. Berrak Küçükyol Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimliğine Atandı

Van'ın Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Berrak Küçükyol, "Memleketimize hizmet etmek benim için büyük bir onurdur" dedi.

Göreve başlamasının ardından tebrikleri kabul etmeyi sürdüren Başhekim Küçükyol'a, ilçe kurum amirleri de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Tapu Müdürü Kerim Bay, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şeref Aydınay, İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Serdar Baş ve PTT Müdürü Hasan Çemçe, Dr. Berrak Küçükyol'a başarı temennilerini iletti.

Daha önce doktor olarak görev yaptığı Muradiye Devlet Hastanesinde bu kez başhekim olarak hizmet verecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Dr. Berrak Küçükyol, ilçedeki kurumlarla dayanışma içinde hareket edeceklerini vurguladı. Küçükyol, "İlçemizdeki kurumlarımızla iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerimizi en iyi noktaya taşımak ve hastanemizin görünürlüğünü artırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Küçükyol, ziyaretleri ve destekleri için kurum amirlerine teşekkür etti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı