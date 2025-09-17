Başarılı Ameliyatla Görme Kaybını Aşan Mahruze Tarakcı'nın Hikayesi

SAĞ gözünde doğumsal ve kalıtsal hastalığın yol açtığı kornea sorunları bulunan 72 yaşındaki Mahruze Tarakcı'nın, sol gözünde ise geçirdiği katarakt, miyop ameliyatlarına bağlı olarak kornea bozukluğu gelişti. Yıllardır görme kaybıyla mücadele eden hasta ev içinde kapılara tutunarak yürüyebiliyor, dışarıya ise bastonuna yaslanmadan adım atamıyordu. Günlük işlerini dahi yapamaz hale gelen Tarakcı, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ve ekibinin başarılı operasyonu sonrası sağlığına kavuştu. Tarakcı, "Sislerin içinde gibiydim. Şimdi aydınlığa kavuştum" dedi.

Ciddi görme kaybı nedeniyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvuran Mahruze Tarakcı'nın iki gözünde de farklı sorunlar tespit edildi. Hastanın muayene sürecini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Sol gözünde daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı kornea bozukluğu vardı. Sağ gözünde ise doğumsal bir kalıtsal hastalığın yol açtığı kornea sorunları, buna eklenen glokom ve katarakt gelişmişti. Hasta bu nedenle hiçbir şekilde bağımsız hareket edemez, sosyal hayatını sürdüremez noktaya gelmişti" diye konuştu.

'YÜKSEK RİSKLİ AMELİYAT BAŞARIYLA YAPILDI'

Hastanın daha önce farklı merkezlerde tedavi gördüğünü ancak riskler nedeniyle ameliyat konusunda tereddütler yaşadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamız daha önce farklı merkezlerden görüş almıştı fakat ameliyatın riskleri nedeniyle çekinceleri vardı. Ancak görme kaybı nedeniyle bağımsız bir hayat sürmesi imkansız hale gelmişti. Biz hem kendisi hem de yakınlarıyla detaylı görüştük. Özel cerrahi aletler ve tekniklerle operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında korneayı koruyarak göz içindeki diğer sorunları da çözmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

'HAYAT YENİDEN BAŞLADI'

Ameliyatın ardından hastanın görme keskinliğinde artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamız artık evinde ve sosyal yaşamında bağımsız hareket edebiliyor. Bu sadece bir görme kazanımı değil, aynı zamanda özgürlüğünü yeniden kazanması anlamına geliyor. Şu anda medikal tedavi devam ediyor ve ileride sol gözü için de bir tedavi planı gündeme gelebilir" dedi.

'KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPABİLİYORUM'

Ameliyat sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren Tarakcı ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Önceden sislerin içinde gibiydim, kapıları bulamıyor, evin içinde bastonla yürüyordum. Dışarı çıkmam neredeyse imkansızdı. Ameliyattan sonra gözüm açıldı, artık kendi işimi kendim yapabiliyorum. Doktorumdan ve ekibinden Allah razı olsun, bana yeniden hayat verdiler."