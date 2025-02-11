Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 2 ilçede okullar tatil edildi
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasada satışı yapılan bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin yapılan incelemeler sonucunda sağlık riski taşıdığına kanaat getiren Ticaret Bakanlığı, 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. Ürünleri markalarına kadar açıklayan bakanlık, güvensizlik nedenlerini de açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bazı ürünleri 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan son denetimlerde, bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından tehlikeli olduğu belirlendi.

"DERHAL TOPLATILSIN" TALİMATI

Bakanlık, bu ürünlerin kullanımını yasakladığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin kullanıcı sağlığını tehdit ettiği ve halkın güvenliği için derhal toplatılması gerektiği vurgulandı.

İŞTE O ÜRÜNLER VE TOPLATILMA GEREKÇELERİ

10 Şubat tarihli listeye göre; 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. 2 çocuk giyim ürünü ve 1 akıllı saat kordonu yasaklandı. Buna göre "Cmr" marka "C-105 Model" akıllı saat kordonunda limit değerin üzerinde nikel içerdiği belirtildi. "Tyess" marka çocuk giyim ürününün de ipi sorunlu bulundu. Bakanlık güvensizlik nedenini, "Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler mevcut" olarak açıkladı. Piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı verilen bir başka ürün ise "Zeyno & Memo" marka bebek tulumu oldu. Bakanlık ürünün çıtçıtlarının sorunlu olduğunu belirtti.

İşte Bakanlık tarafından ifşa edilen o ürünler;

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
img

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
img

10 yaş altı futbol maçında skandal görüntüler: Veliler sahaya dalıp birbirine girdi
img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.