Bakan Memişoğlu: Üniversite Hastanelerine MHRS ile Randevu Alabileceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabileceğini açıkladı. Uygulama 1 Eylül'den itibaren Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde başlayacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım eşlik etti. Bakan Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım eşlik etti. Bakan Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı.

'KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖNCELİK VERECEĞİZ'

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi. Hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla, sanayicilerle ve üreticilerle beraber 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ettiklerini belirten Memişoğlu, "Bu konuda Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası yaklaşıyor. Bunun için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz. Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle 'proaktif' dediğimiz, toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda" dedi.

MOBİL SİGARA ARAÇLARI SAHAYA ÇIKIYOR

Sigara kullanımına da değinen Bakan Memişoğlu, "Bununla ilgili de inşallah mobil sigara araçlarımızla sahaya inip, mahallede, köyde, kahvede sigara içen insanlarımıza yardım edip, onlara nasıl sigarayı bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı anlatacağız. Onlardan da isteğimiz; bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye'de azaltacağız. Dijital bağımlılıkta hareketsizlik, fazla kilo gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu konuyla ilgili de önlemler alacağız" diye konuştu.

'DAHA İYİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil; milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

Bakan Memişoğlu'nun programı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
