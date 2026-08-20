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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Büyük Hastanelere 24 Saat Kreş Hizmeti

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Büyük Hastanelere 24 Saat Kreş Hizmeti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Burdur'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu belirten Memişoğlu, büyük hastanelere 24 saat kreş ve anaokulu kurulacağını, bu yıl 7 hastanede uygulamaya başlanacağını açıkladı. Ayrıca Burdur'daki hastanenin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne dönüştürüleceğini ve Eşeler Devlet Hastanesi'ne 50 yatak eklenmesi için projenin tamamlandığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğunu belirterek, "Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip, 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Teknik Analiz Toplantısı'na katılmak üzere Burdur'a geldi. Burdur'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında Türkiye'nin 78'inci ili olan Burdur'u ziyaret ettiklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, kentte sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendireceklerini belirterek, "Burada daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için neler yapabiliriz, neler yaptık, istişare edeceğiz. Değerlendirmelerimiz neticesinde de inşallah Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız" dedi.

'HASTANEYİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ STATÜSÜNE DÖNDÜRECEĞİZ'

Burdur'un Anadolu'nun güzel şehirlerinden biri ve Yörük diyarı olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, kentte 2023 yılı sonunda hizmete alınan hastanenin tıp fakültesi ile birlikte çalışacağını söyledi. Memişoğlu, "Biliyorsunuz 2023 yılı sonu itibarıyla çok güzel bir hastane yaptık. Şu an o hastane devlet hastanesi pozisyonunda ama tıp fakültesi kurulmuş Burdur'da ve çok büyük heyecan var. Biz bu hastaneyi 'Eğitim Araştırma Hastanesi' statüsüne döndürüp tıp fakültesiyle beraber çalışacağız. Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yerde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde bir planlama yapacağız. Özellikle hastaneyle beraber merkezde olan 'cam bina' dediğimiz ana binamızı da yeniden bir değerlendirmeyle inşallah sağlık hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EŞELER DEVLET HASTANESİ'NE 50 YATAK

Eşeler Devlet Hastanesi projesinin son aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Kemal Memişoğlu, "Birkaç ay içinde projeyi bitirmiş olacağız. Daha sonra inşallah milletimize orada 50 yataklı bir hastaneyle hizmet vereceğiz" dedi. Memişoğlu, Burdur'un sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yönetecek ve sürdürebilecek altyapı ve insan gücüne sahip olduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KREŞ VE ANAOKULU

Sağlık çalışanlarının sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Bakan Memişoğlu, özellikle hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu belirten Memişoğlu, çalışanların çocuklarını güvenli şekilde hastanelerde bırakabilmelerinin önemine dikkati çekti. Memişoğlu, "Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip, onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlar da veren Memişoğlu, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulunarak, "Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur. Sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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