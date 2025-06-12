Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
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Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde artan kene vakalarıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Anormal bir durumun olmadığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Tüm takipleri yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarında da artış görülmeye başlandı. Özellikle Sivas'ta kene ısırmasına bağlı ölümlerin artmasının ardından vatandaşların da endişeleri artmaya başladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN "KENE" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, anormal bir durum olmadığını söyledi.

"KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ AŞISI ÜRETECEĞİZ"

Memişoğlu, Kırım Kongo aşısıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Memişoğlu, "Kırım Kongo aşısıyla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz Keneyle ilgili anormal bir durum yok, tüm takipleri yapıyoruz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımurat:

siz önce enflasyonu indirin

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Haber YorumlarıYasin Süleyman:

yıllar sonrada olsa bu konuyla ilgilenen birisi çıktı sonunda.inş biran önce aşısı bulunur.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Iyi hoş da Sayın Bakan Bey. Yıllardır neden hiç bir ülke uğraşmadı yada; uğraştı da olmadi mi? Yazık değil mi ölen insanlarımıza.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Olanları da yok etmeyin de çünkü hastahanelere zaten gidemiyoruz gidemiyoruz

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Bulgaristan yaptı, ama etkinliği çok sınırlı, yıllar önce Erciyes üniversitesinde büyük bir proje kapsamında yapıldı ama sonuç yok.

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