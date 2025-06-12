Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarında da artış görülmeye başlandı. Özellikle Sivas'ta kene ısırmasına bağlı ölümlerin artmasının ardından vatandaşların da endişeleri artmaya başladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN "KENE" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, anormal bir durum olmadığını söyledi.

"KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ AŞISI ÜRETECEĞİZ"

Memişoğlu, Kırım Kongo aşısıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Memişoğlu, "Kırım Kongo aşısıyla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz Keneyle ilgili anormal bir durum yok, tüm takipleri yapıyoruz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.