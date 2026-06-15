Bakan Memişoğlu: Türkiye, karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldi" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı