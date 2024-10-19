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Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 10 tane bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili konuştu. Bakan Memişoğlu, "CİMER başvurusu ile çeteyi çökerttik. Bizim 1,5 senedir gündemimizde olan bir olay" ifadelerini kullandı.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan gerçekler kamuoyunda infiale neden oldu. 22 kişinin tutuklandığı soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Türkiye'nin gündemine oturan bebek katili " Yenidoğan Çetesi" ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "İlk ihbar CİMER'e Mart 2023'te geldi ve biz CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik" dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine 'Ne gerekiyorsa yapın' şeklinde talimat verdiğini aktardı. Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan çetesinin' nasıl çökertildiğine ilişkin katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

CİMER BAŞVURUSU İLE ÇETEYİ ÇÖKERTTİK

Biz 2023 Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da devamlı denetlemeye devam ettik. Mayıs 2023'te gizli takibe aldık. Denetlemelere devam ettik. Aralık 2023'te müfettiş görevlendirmesi yaptık. 5 Aralık 2023 sonrası süreç kontrol altına alındı. O zamana kadar deliller bizim elimizde değildi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı ilk ihbar geldiği andan itibaren büyük bir gizlilik içinde çalıştı. Deliller gelince ruhsatlar iptal edilmeye başlandı. Mali şube delilleri 3 Eylül 2024'te gönderdi. CİMER başvurusu ile çeteyi çökerttik. Bizim insanımızın bebeğimizin canı her şeyden değerlidir. Bu tür çürük elmaları yakalamak bizim boynumuzun borcu. 22 kişi tutuklandı. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımız değil. Bunlar bizim çürük elmalarımız. Biz süreci gizli başlattık. Çeteyi çökerttik. 1,5 senedir bizim gündemimizde bu olay. Biz kötülerle mücadelenin iyileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bana ve Adalet Bakanı'na 'Ne gerekiyorsa yapın' talimatını verdi. 28 Eylül'de komisyon oluşturduk, tüm yenidoğan ünitelerini denetledik, teftiş yaptık. Tutuklanmış olan 22 kişinin, tutukluluk halinin kalkması için savcıyı tehdit ettiler. O kişi de tutuklandı. Bu operasyon 5 buçuk ay önce gerçekleşti. 5 Mayıs 2023'te bizim talebimizle bu kişilerin teknik takibi yapıldı. Bu büyük bir çeteyi çökertme operasyonuydu.

Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık

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Yorumlar (3)

duyarlı vatandaş:

Ülkeye bak bee olayların akışı 1-2 güne düştü gündem çok zengin

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Köfteci Jardel:

Yav hee he.. Hee he. And the Yav.

0
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Orhan ŞENGÜL:

Tek kelimesine bile inanmadım

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