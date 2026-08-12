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Organ Bağışı Dijitalleşti: 2,5 Milyon Bağış

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, organ bağış süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirdiklerini duyurdu. Bugüne kadar 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku bağışlandı, 143 bin 887 vatandaş dijital vasiyetini oluşturdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirildiğini ifade ederek, bugüne kadar toplam 2 milyon 510 bin 18 organ ve dokunun bağışlandığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İyilik paylaştıkça çoğalır. Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne; 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı. Zübeyde Hanım ve Özgür Bey'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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