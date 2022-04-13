Koronavirüste sona doğru! Hastanelerdeki son durumu paylaşan Bakan Koca güzel haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin son verileri duyurdu. Bakan Koca, Türkiye'de yoğun bakımında yalnızca bir tane korona hastası bulunan hastane sayısının 804 olduğunu duyurdu.

"ALLAH O ZOR GÜNLERİ SEMTİMİZE UĞRATMASIN"

Bakan Koca mesajında "Türkiye'de yoğun bakımında yalnızca bir korona hastası bulunan hastane sayısı 804. 519 hastanemizde ise yatan Covid hastası bulunmamaktadır. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN: YAZIN DAHA DA REFAHA KAVUŞACAĞIZ

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2 yılın ardından yoğun bakımlarda vaka sayılarının büyük oranda azaldığını söyledi. Yoğun bakımda çalıştığı için 2 yılın kendisi için çok ağır geçtiğini anlatan Turan, "Bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız, yoğun bakımda çalışan tüm hekimler ve diğer tüm sağlık çalışanları zorlu bir süreç yaşadık. Çünkü bir akut solunum yetmezliği salgını yaşıyor gibiydik ve yoğun bakımda oksijen ihtiyacı duyan çok hastayla beraberdik. Onlara destek olmaya çalıştık. Genç hasta, yaşlı hasta, gebe hasta; çeşit çeşit hastayla karşı karşıya kaldık ve her birinde gerçekten de ayrı şeyler yaşadık. Kaybettiğimiz hastalarda hep beraber üzüldük ama iyileşip servise verdiğimiz hastalarda bir bayram havası esti yoğun bakımda. İnanın bunu anlatırken de söylerken de tüm duygularım ve samimiyetimle söylüyorum ki zorlu bir süreçti gerçekten ve bu dönemi de 2 yıldır aktif olarak yaşadık. Aynı zamanda çok yıpratıcı bir dönemdi" diye konuştu.

"COVID-19'DAN KURTULACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Turan, yaz aylarının gelmesiyle salgının seyrinde büyük oranda düşüş olacağını belirtip, "Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki yaz aylarında vaka sayıları bir miktar azaldı. Şu anda aşının tam anlamıyla elimizde oluyor olması, tam aşılı bireylerin artmasının getirdiği koruyuculuk çok önemli ve ayrıca beraberinde vaka sayılarının azalmış olması da anlamlı gerçekten. Bu nedenle de yaz aylarında çok ümitliyim ben. Yaz aylarında çok daha bir refaha kavuşacağımızı düşünüyorum. Covid-19 salgınından bir şekilde kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi.

"PANDEMİLER BU ŞEKİLDE BİTİYOR"

Prof. Dr. Turan, salgının sona ermesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Ben şöyle düşünüyorum; biliyorsunuz daha önce dünyanın gördüğü salgın 100 yıl öncesine giden İspanyol gribi sonrasında gelen Sars'ın ilk tipi ve Mers vardı. Onlar da bu kadar pandemi yapmamıştı fakat İspanyol gribi bir pandemiydi aslında. O dönemde de pandeminin bitişinin net olarak ilan edildiği bir durum söz konusu değildi. Aslında pandemiler bu şekilde bitiyor. Hiç kimse bu açıklamayı kolaylıkla yapamaz. Zamana yayılarak, zaman içerisinde giderek azalacak ve endemik hale geldiğinde artık biz bu hastalığı 'biliyoruz, tanıyoruz, yayılsa bile tedavi edebiliriz' noktasında gidecek diye düşünüyorum."

CERRAHPAŞA'DA TEK HASTA KALDI

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı üçte bir oranındaki Kovid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatarak, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Sağlık