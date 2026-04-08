Baharın görünmeyen tehlikesi! En çok çocukları etkiliyor, okul başarısı bile düşebilir

Nisan ayı ile birlikte doğa canlanırken, milyonlarca insan için de zorlu “alerji sezonu” başladı. Açık havada uçuşan polenlerin rüzgar ve kıyafetler yoluyla iç mekanlara taşınması ve ev içi nem dengesinin değişimiyle artan ev tozu akarları, özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişim aşamasında olan çocukları tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre iç mekan havasının dışarıya kıyasla 2 ila 5 kat daha kirli olabildiği gerçeğinden yola çıkan Versuni, Philips Hava Temizleyicileri ile ebeveynlere derin bir nefes aldırıyor.

Çocuklar ve bebekler neden daha fazla risk altında?

Uzmanlar, çocukların yetişkinlere oranla daha hızlı nefes alıp vermeleri ve yere daha yakın mesafede oyun oynamaları nedeniyle, halı ve zeminlerde biriken ev tozu akarlarına ve polenlere daha fazla maruz kaldığına dikkat çekiyor. Bahar yorgunluğu ve alerjik reaksiyonlar; çocuklarda uyku düzeninin bozulmasına, okul başarısının düşmesine ve genel huzursuzluğa yol açabiliyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmış etki: 30 dakikada %90 temizleme

Philips hava temizleyicilerinin performansı, bağımsız bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Almanya'daki Frankfurt Goethe Üniversitesi tarafından yürütülen ve gerçek sınıf ortamında yapılan bağımsız bir araştırma, Philips hava temizleme teknolojisinin aerosolleri (havada asılı kalan parçacıkları) 30 dakika içinde %90 oranında azalttığını doğruluyor. Bu sonuç, pencerelerin açılamadığı veya havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda bile Philips hava temizleyicilerinin teknolojisinin farkını ortaya koyuyor.

Polen ve toz akarlarına karşı 3 katmanlı güç: PureProtect serisi

Bahar aylarında artış gösteren çim, ağaç ve yabani ot polenleri ile yıl boyunca yatak, yastık ve halılarda barınan ev tozu akarlarına karşı Philips PureProtect Serisi, NanoProtect HEPA filtreleme teknolojisiyle çok katmanlı bir koruma sunuyor. Mikroskobik temizlik sağlayan Philips PureProtect Serisi, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,9 oranında hapsederek alerji sezonunda yüksek filtrasyon performansı sağlıyor.

Avrupa Alerji Araştırma Vakfı (ECARF) tarafından sertifikalandırılan PureProtect Serisi; polen, ev tozu akarları, evcil hayvan tüyleri ve küf sporlarını yakalayarak alerji semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Sessiz ve akıllı bir bahar

Philips PureProtect Serisi, çocuklu evlerde gece boyunca kesintisiz bir hava kalitesi sunmak üzere sessiz çalışma prensibiyle tasarlandı. PureProtect 3200 Serisi, çocuk odaları ve yatak odalarında neredeyse duyulmaz sessizlikte çalışarak uykuyu bölmeden havayı temizlerken; PureProtect Water 3400 Serisi ise aynı sessiz deneyimi, mevsim geçişlerinde ihtiyaç duyulan hijyenik nemlendirme ile birleştirerek ailelere “2’si 1 arada” bir konfor sunuyor.

NanoCloud teknolojisiyle desteklenen bu entegre yapı, kuru havaya bağlı öksürük ve boğaz tahrişi gibi rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olurken, bahar aylarında çocuklu evlerde daha dengeli ve huzurlu bir iç mekân ortamı yaratıyor.

Hava kalitesi kontrolü parmaklarınızın ucunda

Philips’in AeroSense teknolojisi, havayı sürekli olarak izleyerek gözle görülmeyen kirlilik seviyelerini tespit ediyor. Ebeveynler, Philips Air+ uygulaması üzerinden evdeki ve dışarıdaki hava kalitesini anlık olarak takip edebiliyor; polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde ebeveynler cihazı uzaktan çalıştırarak çocuklar eve gelmeden önce odadaki alerjenlerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Versuni, Philips Hava Temizleyicileri ile bu bahar da ailelerin yanında yer alarak, çocuklu evlerde daha temiz, daha dengeli ve daha huzurlu bir iç mekân ortamı yaratmaya devam ediyor.

