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Bahar Alerjisi ve Başa Çıkma Yolları

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Havaların ısınmasıyla birlikte artan polenler nedeniyle bahar alerjisi semptomları ortaya çıkıyor. Bahar alerjisi olan kişiler için başa çıkma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi.

Yılın canlı ve renkli bahar ayları geldi. Havalar ısınıyor, çiçekler açıyor ancak bu aynı zamanda havada daha fazla polen olduğu anlamına geliyor. Polenle birlikte artan, bahar alerjisi olarak adlandırılan saman nezlesi ise, birçok kişi için burun akıntısı ve gözlerde kaşıntı demek.

BBC hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, ağaç poleninin yılın bu döneminde orta veya yüksek seviyede olduğunu, rüzgarlı havanın onları etrafa saçarak durumu daha da kötüleştirebildiğini söylüyor.

Birçok farklı bitki ve ağaçtan salınan polenler, alerjisi olanlarda burun, göz ve boğazın şişmesine veya tahriş olmasına neden olan proteinler içeriyor. Gözlerdeki kaşıntı ve burun akıntısının sebebi, vücudun polenlerden kurtularak kendini korumaya çalışması.

Kimlerde bahar alerjisi olma olasılığı yüksektir?

Saman nezlesi, genellikle gençken başlasa da, her yaşta baş gösterebilir.

Aile üyelerinde bahar alerjisi olan kişilerde veya astımı olanlarda daha sık görülür.

Başka alerjileri olan kişilerde olma olasılığı da daha yüksektir.

İnsanlar, farklı polen türlerinden etkilenebilir.

Örneğin, ilkbaharda ağaç poleni, yazın çimen poleni ve sonbaharda yabani ot poleni etkili olabilir.

Bahar alerjisinin semptomlarıyla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bahar alerjisinin tedavisi olmasa da, semptomlarıyla birçok farklı yolla başa çıkılabilir. Bunlar arasında en etkili olanlar:

Alerjinin etkisini önlemek ve şişliği azaltmak için antihistaminik veya farklı formlarda steroidler de kullanılıyor.

BBC

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