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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Baruş Başkanlığında Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Baruş Başkanlığında Yapıldı
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Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelindeki çalışmalar değerlendirildi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması ile gençlerin bağımlılık risklerinden korunması için yapılacak faaliyetler ele alındı. Baruş, mücadelenin tüm kurumların koordinasyonu ve toplum desteğiyle kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak ilgili kurumlara talimat verdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması, gençlerin bağımlılık risklerinden korunması ve toplumda farkındalığın yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Aydın Baruş, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların koordinasyonu ve toplumun desteğiyle kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumlara çalışmaların etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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