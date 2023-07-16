Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Bağcılar'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Ailesi hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
BAĞCILAR'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı. Kızını toprağa veren baba hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. Rojin Elveren'in ablası "Kardeşim bana, 'Abla ben çok güzel olacağım, zayıflayacağım. Sonra seni de ameliyat ettirelim' demişti, kardeşimin ameliyat için hastaneye verdiği 38 bin lira, kefen parası oldu" dedi.
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