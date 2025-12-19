Bacak ağrısı kalp damarlarında tıkanıklığın habercisi olabilir

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, bacak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, bu şikayetin kalp damarlarında ciddi tıkanıklıkların habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

Bacak ağrılarının sıklıkla ihmal edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, damar kaynaklı ağrıların sistemik bir hastalığın ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Doç.Dr. Bayram, "Bir hastada ayak damarlarında tıkanıklık saptandığında, bu durum yalnızca o bölgeyle sınırlı düşünülmemelidir. Aynı süreç kalp damarlarında, şah damarlarında ya da beyin damarlarında da eş zamanlı olarak ilerliyor olabilir. Bu nedenle ayak damarındaki bir problem, tüm damar sistemi açısından uyarıcı bir bulgudur" dedi.

'KALP VE ŞAH DAMARLARI MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ'

Ayak damarlarında tıkanıklık tespit edilen hastalarda kalp ve boyun damarlarının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Bayram, "Bizim yaklaşımımız tek bir damarı değil, tüm damar sistemini ele almaktır. Ayak damarında tıkanıklık varsa kalp ve şah damarlarını, kalp ya da şah damarında darlık varsa ayak damarlarını mutlaka kontrol ederiz. Bu karşılıklı ilişki, hastalığın erken tanısı açısından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

'RUTİN KONTROL SIRASINDA HAYATİ RİSK ORTAYA ÇIKTI'

Yakın dönemde yaşanan bir vakayı örnek veren Doç.Dr. Bayram, "Uzun süredir diyabet tanısı olan bir hastamız görme problemi ile göz hekimine muayene oldu ve bunun diyabet ile ilişkili damar hastalığı olduğu tespit edildi. Daha önce çok önemsemediği 'yürümekle gelişen bacak ağrsının' diyabete bağlı damar hasarı nedenli olabileceği söylenen hastanın bacak damarlarında ciddi darlıklar görülmesi üzerine kalp damarlarına tarama yapıldı ve stentle tedavi edilmesi uygun olmayan derecede kritik darlıklar tespit edilen hasta minimal invaziv bypass için kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda, bacak damarlarında ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık saptadık. Bu bacak ağrıları maalesef çoğu zaman önemsenmiyor ancak daha sonrasında karşımıza çıkan tablo çok daha ağır olabiliyor. Bacak ağrısı deyip geçmemek gerekir; bu şikayet kalp damarlarında ciddi tıkanıklıkların habercisi olabilir" dedi.

'DİYABET RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLERDEN BİRİ'

Diyabetin damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu, ancak konunun yalnızca diyabetle sınırlı olmadığını vurgulayan Bayram, "Diyabet, özellikle küçük ve kılcal damarları etkileyerek damar hastalıklarının daha sessiz ve hızlı ilerlemesine neden olabilir. Ancak bacak damar tıkanıklıkları diyabeti olmayan bireylerde de görülebilir. Burada önemli olan, ağrının kaynağının doğru analiz edilmesidir" diye konuştu.

'AĞRI AZ HİSSEDİLDİĞİ İÇİN GEÇ BAŞVURU OLABİLİYOR'

Bazı hasta gruplarında damar tıkanıklıklarının daha geç fark edilebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, "Özellikle diyabet hastalarında sinir uçları etkilendiği için ağrı hissi azalabilir. Aynı derecede damar darlığı olan iki kişiden biri şiddetli ağrı hissederken, diğeri çok daha hafif belirtilerle süreci fark edebilir. Bu durum hastaların bize daha ileri evrelerde başvurmasına yol açabiliyor" dedi.

'EFOR KAPASİTESİ AZALDIKÇA KALP BELİRTİLERİ GİZLENEBİLİYOR'

Ayak damarlarında tıkanıklık bulunan hastaların yeterli efor yapamadıklarını belirten Bayram, "Hasta uzun yürüyüş yapamıyor, merdiven çıkamıyorsa kalbini yeterince zorlayamıyor. Bu durumda kalp damarlarındaki darlıklar da belirti vermeyebiliyor. Ayak damarları açık olsaydı, göğüste hissedilecek şikayetler daha erken ortaya çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.

'BACAK AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN'

Doç. Dr. Muhammed Bayram, "Özellikle yürümekle artan ve dinlenince geçen bacak ağrıları mutlaka damar hastalıkları açısından değerlendirilmelidir. Erken tanı, hem kalp krizi hem de inme riskinin önlenmesinde hayati öneme sahiptir. Şikayeti olan hastaların, kapsamlı damar değerlendirmesi için ilgili merkezlere başvurması gerekir" dedi.