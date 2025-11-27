Baba Oğul Arasında Hayat Kurtaran Nakil

İstanbul'da kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede "sinsi böbrek yetmezliği" teşhisi konulan Mehmet Aras, Erzurum'da 54 yaşındaki babasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.

İstanbul'da yaşayan Bingöllü iki çocuk babası 29 yaşındaki Aras, bir süre önce kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerinde "sinsi böbrek yetmezliği" tanısı konularak bir süre diyaliz tedavisi gören Aras'a, acil böbrek nakli gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine Aras, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine başvuruda bulundu.

Aras için annesi ve kız kardeşinin böbreği nakle uygun görülmeyince, 54 yaşındaki babası Ahmet Aras devreye girdi ve böbreği nakle uygun görüldü.

Merkezin Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyatla böbrek nakli yapılan Aras, babasının sayesinde yeniden sağlığına kavuşarak hem diyalizden hem de yıllar sonra aniden ortaya çıkan "sinsi hastalıktan" kurtuldu.

"Benim için en büyük hediye babam"

Mehmet Aras, AA muhabirine, Erzurum'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleştiğini, 2022'de askere gittiğini, bu zamana kadar hastalığının farkına varılmadığını söyledi.

Mayıs ayında aniden kilo vermeye başladığını anlatan Aras, "İstanbul'da çalışıyordum, bu hastalık nasıl gelişmiş doktorlar da çözemedi, sadece 'Sinsi böbrek yetmezliği.' dediler. Sinsi böbrek de kendini göstermiyormuş. Hastanede kan değerlerim yüksek çıktı. Dahiliye ve nefroloji uzmanları böbreklerimde yetersizlik ve ciddi sıkıntı olduğunu, 5. evreye ulaştığını, nakil gerektiğini bildirdi. Bir süre diyaliz tedavisi görüp nakil için Erzurum'a geldim." dedi.

Aras, önce annesi, daha sonra kız kardeşinin verdiği böbrek nakle uygun olmayınca babasının devreye girdiğini aktardı.

Babasının böbreğinin nakle uygun olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Aras, "Babama karşı duygularım çok farklıydı, nakilden sonra çok daha farklı oldu. 9 kardeşiz, babaya çok düşkünüm, o da bana düşkün. İstanbul'da çalışırken her 2-3 ayda bir mutlaka Elazığ'dan beni görmeye gelirdi." diye konuştu.

Babasının böbreğiyle yeni bir yaşama başladığını dile getiren Aras, şöyle devam etti:

"Babamın vücudundan vücuduma organ gelmesi ayrı bir his, ona karşı sevgim zaten çok büyük. Herkes yapamaz, büyük babalık yaptı, beni hayata bağladı. Babamı çok seviyorum, bizi büyüttü, bu yaşa getirdi, benim için en büyük hediye babam. Doç. Dr. Necip hocam gibi çok güzel bir doktor var bu hastanede, nakil süreci güzel geçti. Emeği geçen doktor, hemşire ve sağlık personeline çok teşekkür ederim."

"Önce kanımı taşıyordu, şimdi de böbreğimi"

Baba Ahmet Aras da verdiği böbrekle evladının sağlığına kavuşmasına çok sevindiğini anlattı.

Nakil sürecini başarıyla yürüten Doç. Dr. Altundaş ve ekibine teşekkür eden Aras, şunları kaydetti:

"Böbreğim uygun olmasaydı, kardeşleri devreye girecekti. Böbreğim annesinin sütü gibi helal olsun oğluma. Babalık yaptık, görevimi yerine getirdim, bunda sonrası Allah'a kalmış. Önce kanımı taşıyordu, şimdi de böbreğimi. Babalık hakkım da böbreğim de helal olsun. İhtiyaç olsa yine evladıma veririm, yeter ki onların acılarını görmeyeyim, onlar beni nasıl görürse görsün." şeklinde konuştu.