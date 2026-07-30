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B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram başkanlığında, B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram başkanlığında, B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni B-Reçete Sistemi'nin işleyişi ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sistemle birlikte bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru dozda ve ihtiyaç kadar kullanılması, pestisit kalıntılarının azaltılması, üretimden hasada kadar izlenebilirliğin sağlanması ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Yunus Bayram tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından, bitki koruma ürünleri bayilerini temsil eden katılımcılar ile teknik personelin sistemin uygulanmasına ilişkin soru ve görüşleri değerlendirildi.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin, teknik personelin ve bitki koruma ürünleri bayilerinin yeni sisteme uyum sağlaması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya Sinop Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, ilçe müdürleri, bitki koruma ürünleri bayileri ve reçete yazma yetkisine sahip teknik personeller katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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