Üye Girişi
Haberler

Azeri öğrencinin Türkiye'de büyük başarısı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Azerbaycanlı gencin, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikri bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu

Azeri öğrencinin Türkiye'de büyük başarısı

Azerbaycanlı gencin, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikri bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu

BARTIN - Yeni doğan bebeklerde nadir görülen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan hastalıkların tespiti amacıyla topuktan kan alınarak yapılan sağlık taramasının daha hızlı, doğru ve maliyetsiz gerçekleştirilebilmesi için yürütülen çalışmalara Azeri öğrenci Javid Guluyev'in Türkiye'de geliştirdiği hızlı tanı kiti proje fikri umut oldu

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Molüker Biyoloji ve Genetik bölümü 4. sınıf öğrencisi Javid Guluyev'in yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasında kullanılacak hızlı tanı kiti projesi, 16 kategoride yarışmaların gerçekleştirildiği Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Fikir Kategorisinde birinci oldu. BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nun danışmanlığında Azerbaycanlı öğrenci Javid Guluyev tarafından geliştirilen "Yeni Doğanlarda Topuk Kanı Taramasında Fenilketonürinin CRISPR-Cas9 ile Hızlı Tanısı" başlıklı proje ile yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasından tespit edilen kalıtsal fenilketonüri hastalığının erken dönemde teşhisi hedefleniyor. Tedavi edilmediğinde gelişim geriliği oluşturabilen kalıtsal metabolik bir hastalık olan fenilketonürinin tespiti, CRISPR-Cas9 gen teknolojisi ile yapılabilecek. Genetik bileşene sahip birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilen CRISPR-Cas9 teknolojisi hızlı tanı kitine uyarlanarak hastalıkların doğumdan itibaren doğru, hızlı ve etkin bir şekilde teşhis edilmesi sağlanacak. Ayrıca üretilecek tanı kiti ile daha hızlı ve doğru sonuçların elde edileceği testler daha az maliyetle de yapılabilecek.

Fenilketonüri hastalığı ve bu hastalığın hızlı ve doğru tespitini öngören projeyi anlatan Guluyev, "Bu çalışmayla doğrudan, hızlı, maliyeti düşük bir şekilde, yeni doğan bebeklerden topu kanı tarama testleri gerçekleştirilebilecektir. Tanı kitinin daha da geliştirilebilmesi ve piyasaya sürülebilmesi için ilerlemek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başarısı nedeniyle öğrenciyi tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istiyoruz. Proje kültürünün tüm bileşenlerimizce bir pratiğe dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor, ödüllendirilen öğrenci projelerimizle gelecek adına daha motive oluyoruz. Bu noktada geliştirdiği projesiyle birinci olan öğrencimiz Javid Guluyev ile danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu düşüncelerle nitelikli bireyler yetiştirme noktasındaki gayretleri için Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Karakaş ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Türkiye Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title