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Ayşe Kafkaslı: Organik gıdalar pahalı ama hastalıkları tedavi etmek daha pahalı

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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Kafkaslı, anne adaylarının ve çocukların çevresel kimyasallardan korunması gerektiğini vurgularken, sağlıklı yaşamın organik beslenmeyle mümkün olabileceğini söyledi.

Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu programa katılan Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, çevresel faktörlerin anne karnındaki bebeklerden yetişkin bireylerin sağlığına kadar olan etkilerini detaylarıyla anlattı. Kafkaslı, organik gıdaların önemine ve kimyasal maruziyetin tehlikelerine dikkat çekti.

"BEBEKLER ANNE KARNINDA ÇEVRESEL KİMYASALLARIN ETKİSİNDE"

Anne karnındaki bebeklerin bile çevresel kimyasalların tehdidi altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, "Bebekler anne karnında çevresel kimyasalların etkisi altında" dedi. Kafkaslı, bu maruziyetin ilerleyen yaşlarda birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabileceğini belirtti. Bu nedenle gebelik öncesi fiziksel ve ruhsal hazırlığın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ayşe Kafkaslı: Organik gıdalar pahalı ama hastalıkları tedavi etmek daha pahalı

"ORGANİK GIDALARA ULAŞMAK PAHALI AMA HASTALIĞI TEDAVİ ETMEK DAHA PAHALI"

Tüketicilerin gıda tercihlerinde daha bilinçli olması gerektiğini belirten Kafkaslı, "Organik gıdalara ulaşmak pahalı ama hastalığı tedavi etmek daha pahalı" ifadesini kullandı. Yumurta alırken üzerindeki kodlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Kafkaslı, "Eğer 2 ve 3 ise sistemik hastaların, yaşlıların ve çocukların tüketmesi önerilmez" uyarısında bulundu. Ayrıca, %100 organik ibaresi bulunan ürünlerin güvenle tercih edilebileceğini aktardı.

Ayşe Kafkaslı: Organik gıdalar pahalı ama hastalıkları tedavi etmek daha pahalı

"SAĞLIĞIMIZI EN ÇOK KOZMETİK VE MUTFAK ÜRÜNLERİ ETKİLİYOR"

Günlük yaşamda farkında olunmadan maruz kalınan birçok kimyasalın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Kafkaslı, "Sağlığımızı etkileyen kimyasallara en fazla, kullandığımız bakım ve kozmetik ürünleri aracılığıyla maruz kalıyoruz" dedi. Mutfakta seramik, cam ve döküm gibi malzemelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kafkaslı, yaşam tarzı değişiklikleriyle çevresel risklerin azaltılabileceğini belirtti.

Ayşe Kafkaslı: Organik gıdalar pahalı ama hastalıkları tedavi etmek daha pahalı
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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