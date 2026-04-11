Aydın Şehir Hastanesi'nde hizmet verecek poliklinikler değerlendirildi

Aydın Şehir Hastanesi'nde yakın zamanda hizmet vermesi beklenen polikliniklerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları ile ilgili hastanelerin başhekimleri, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması planlanan hastanelerin mevcut durumu, taşınma sürecine ilişkin yürütülen hazırlık çalışmaları, personel planlaması ile tıbbi cihaz ve cerrahi ekipmanlara yönelik süreçler değerlendirildi.

Ayrıca halihazırda hizmet vermeye devam eden hastanelerin mevcut işleyişi gözden geçirilerek, hizmet sunumunun kesintisiz sürdürülebilmesi adına yapılabilecek planlamalar konusunda istişarelerde bulunuldu. Vatandaşlara daha etkin, verimli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla yürütülen çalışmaların planlı, koordineli ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Toplantının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak olan Kemoterapi Ünitesi, Dahiliye, Psikiyatri, Göğüs, Enfeksiyon, Romatoloji ve Cildiye poliklinikleri ile Kan Alma Birimi ve diğer poliklinik alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde süreçlerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi. - AYDIN

