Haberler

Aydın Şehir Hastanesi'nde kurulacak TÜSEB TTO için hazırlıklar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Şehir Hastanesi'nde kurulacak TÜSEB TTO için hazırlıklar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde kurulacak TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi için hazırlıklar sürüyor. Merkezin sağlık çalışanları ve araştırmacıların yenilikçi fikir ve projelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) için hazırlıklar sürerken, merkezin sağlık çalışanları ve araştırmacıların yenilikçi çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' doğrultusunda oluşturulacak TÜSEB TTO ile sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırmacılar ile sağlık hizmetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda merkezin hizmet vereceği fiziki alanlarda yürütülen hazırlıklar da değerlendirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'dan hastanede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında hastanenin çeşitli birimlerinde de incelemelerde bulunan Şenkul, sağlık hizmetlerinin sunumu, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri ise Aydın Şehir Hastanesi'nde kurulması planlanan TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi oldu. Hazırlıkları devam eden merkezin, sağlık çalışanları ve araştırmacıların geliştireceği yenilikçi fikir ve projelerin desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

TÜSEB TTO'nun faaliyete geçmesiyle birlikte bilim, teknoloji ve sağlık hizmetleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, sağlık alanında yerli ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

İncelemelerde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasibe Özğeçen Dinçel eşlik etti. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yönetimi de ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!