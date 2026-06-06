Aydın'da ilk kez hayata geçirilen ÇÖZGEM Nazilli'de hizmete hazırlanıyor

Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılmaya hazırlanırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Aydın'da çocuk ve gençlerin ruh sağlığı alanında önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi hedeflenen Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılmaya hazırlanıyor. Aydın'da ilk kez hayata geçirilen ve alanında önemli bir merkez olma özelliği taşıyan ÇÖZGEM'de, çocuk ve gençlere yönelik tanı, değerlendirme, takip ve rehberlik hizmetlerinin tek çatı altında sunulacağı bildirildi. Merkezde psikolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip görev yapacak. Çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesi ve ailelerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla planlanan merkezde, ücretsiz sağlık hizmeti sunulacağı kaydedildi. Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, fiziki alanlar ve hizmet süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. ÇÖZGEM'in Aydın'da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Şenkul, görev yapacak personele başarılar diledi. Ziyaret kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi Semt Polikliniği de incelenirken, sunulan sağlık hizmetleri ve işleyiş süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Dr. Şenkul, vatandaşlara erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı