Aydın Çine Devlet Hastanesi'nde 10 pratisyen hekim hasta kabulüne başladı

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Aydın'ın Çine ilçesinde hizmet veren Çine Devlet Hastanesi'nde 10 pratisyen hekim göreve başladı. Yeni hekimlerle birlikte hastanenin sağlık hizmeti sunumundaki hekim kadrosu güçlendi.

Çine Devlet Hastanesi'nde 10 pratisyen hekim görevine başladı. Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte hastanede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Görevlerine başlayan hekimlerin hastanenin sağlık hizmeti kapasitesine katkı sağlaması beklenirken, yeni hekimler Çine Devlet Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, göreve başlayan hekimlere yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı