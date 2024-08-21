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Atatürk Üniversitesi Öğrencisi Akıllı İlaç Takip Sistemi Geliştirdi

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Güneş, Kovid-19 döneminde babaannesi ve dedesinin ilaçlarını düzenli kullanamadığını fark ederek TÜBİTAK desteğiyle Akıllı İlaç Takip Sistemi geliştirdi. Sistem, mobil uygulama aracılığıyla ilaç kullanımını takip ederek hastaların düzenli ilaç almasını sağlıyor ve verileri doktorlarla paylaşabiliyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Furkan Güneş, Kovid-19 döneminde babaannesi ve dedesinin ilaçlarını eksik ya da yanlış kullandığını fark ederek TÜBİTAK desteğiyle Akıllı İlaç Takip Sistemi geliştirdi.

Kovid-19 döneminde birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin ilaçlarını düzenli kullanamadığını fark eden Furkan Güneş, dünya genelinde de bu yönde eksiklikler olduğunu görünce çalışma yapmaya başladı.

Sorunu çözmek için Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalındaki akademisyenlerle "Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi" projesini hazırlayan Güneş, bu çalışmayla hem TÜBİTAK'tan birincilik hem de girişimcilik desteği aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da danışmanlığını yaptığı sistem, mobil uygulamayla çalışıyor.

Cep telefonuna gelen uyarıyla alarm veren sistemin bir yıl içinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

Furkan Güneş, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde babaannesi ve dedesi ile kaldığını, ilaçlarını yanlış ya da eksik kullandığını fark edince o dönem bu projeye başladığını söyledi.

Dünya genelinde ilaç kullanımında ciddi problemler yaşandığını vurgulayan Güneş, özellikle kullanılan ilaçların yüzde 50'sinin yanlış kullanıldığını, her 10 hastadan birinin bu sebeple hastanelere başvurduğunu belirtti.

Bu sorunları çözmek amacıyla, Farmakoloji Anabilim Dalındaki 57 hekimle yürüttükleri çalışma sonucu Akıllı İlaç Takip Sistemi'ni geliştirdiklerini dile getiren Güneş, sistemin özellikle Alzheimer, demans ve kronik hastalıklara sahip, düzenli ilaç kullanımı gereken bireyler için geliştirildiğini anlattı.

Sistemin ilaç kullanımını takip ettiğini, hastaların ilaçlarını düzenli almasını sağlarken, kayıt altına alınan verilerin hasta yakınları ve doktorlarla paylaşılabildiğini dile getiren Güneş, bu sayede hasta yakınlarının ilaç takibi yükünün hafifleyeceğini, hekimlerin ise tedavi planlarını daha etkili bir şekilde yürütebileceğini kaydetti.

İlaç israfını önleyerek ülke ekonomisine de katkı sağlamasını hedefledikleri çalışmanın TÜBİTAK desteğiyle yapılmasının da önemine işaret eden Güneş, "TÜBİTAK ortaklığı ile yaptığımız bu çalışma, ilaç takip alanında hiçbir boşluk bırakmıyor. Piyasaya çıktığında bu projenin, Türkiye ve yurt dışı pazarında önemli bir alana sahip olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sağlık

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