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Erzurum'da "yılın en başarılı intern doktorları" ödüllendirildi

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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde acil servis stajında yılın en başarılı intern doktorları seçilen Semih Akdeniz, Hüseyin Cabir Zorlu ve Mustafa Çınar'a plaket ve ödül takdim edildi. ATUDER koordinasyonunda düzenlenen programda, intern hekimlerin özveri ve başarıları motive edici bir etkinlikle taçlandırıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı acil servis stajındaki "yılın en başarılı intern doktorları" ödüllendirildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezuniyet aşamasındaki başarılı intern hekimler için Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda ödül programı düzenlendi.

Programda, ATUDER Başkan Yardımcısı da olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır tarafından Acil Servis Stajı'nda "yılın en başarılı intern doktorları" seçilen Semih Akdeniz, Hüseyin Cabir Zorlu ve Mustafa Çınar'a plaket ve ödül takdim edildi.

Prof. Dr. Çakır, AA muhabirine, derneğin kuruluş amaçlarından birinin, tıp öğrencilerini acil tıp uzmanlığını seçmeye teşvik etmek, tüm hekim ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp eğitimi almasını desteklemek ve eğitim standartlarını belirlemek olduğunu söyledi.

Acil servisin hekimlik eğitiminin en yoğun öğrenme alanlarından biri olduğunu, intern hekimlerin bu süreçte gösterdikleri özveri, bilgi birikimi ve ekip çalışmasının ödüllendirilmesinin mesleki motivasyon açısından önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Ödüllendirdiğimiz öğrencilerimizin ilerleyen süreçte iyi birer hekim olarak sağlık sistemine önemli katkılar sunacaklarına inanıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem öğrencilerimizi motive ediyor hem de acil tıp alanına ilgiyi artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çakır, acil tıp eğitiminin güçlü bir sağlık sistemi için büyük önem taşıdığına işaret ederek, tıp fakültesi öğrencilerini mezun olmadan önce acil durum yönetimi, hızlı karar verme ve ekip çalışması konusunda donanımlı şekilde yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Benzer etkinlikleri gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını belirten Çakır, yılın intern hekimlerini kutladı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
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