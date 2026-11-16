Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarına diyabet eğitimi verdi

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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayarak "Adölesanlarda Beslenme ve Diyabet" konulu bilgilendirme programı düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Zerrin Orbak katılımcılara hitap etti. Ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Orbak; diyabet hastalığı, hastalığın risk faktörleri ve edinilmesi gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında öğrencilere ve öğretmenlere kapsamlı bilgiler aktardı.

Genç yaşlarda doğru beslenme bilinci oluşturularak diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, program sonunda Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yöneticilerinin katkılarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Orbak'a teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı