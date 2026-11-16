Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarına diyabet eğitimi verdi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarına diyabet eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerine diyabet bilgilendirmesi düzenledi. Etkinlikte Prof. Dr. Zerrin Orbak ergenlikte sağlıklı beslenmenin önemini anlattı; sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayarak "Adölesanlarda Beslenme ve Diyabet" konulu bilgilendirme programı düzenledi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Zerrin Orbak katılımcılara hitap etti. Ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Orbak; diyabet hastalığı, hastalığın risk faktörleri ve edinilmesi gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında öğrencilere ve öğretmenlere kapsamlı bilgiler aktardı.
Genç yaşlarda doğru beslenme bilinci oluşturularak diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Etkinlik, program sonunda Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yöneticilerinin katkılarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Orbak'a teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.