HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek: Umutsuzluk yok, hep beraber haykıracağız

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek , "HEP-SEN olarak diyoruz ki umutsuzluk yok. 220 bin ataması yapılmayan gençler kafamızı önümüze eğmeyeceğiz. Sabah, öğle, akşam hep beraber haykıracağız" dedi.

HEP-SEN üyeleri, ataması yapılmayan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları, mesleklerini yapamadıkları için farklı işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Bazı katılımcılar ise çalışmak zorunda kaldıkları meslekleri temsilen şoför, sanayi işçisi, çoban ve madenci kıyafetleri giydi.

'BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek burada yaptığı açıklamada, "Günlerdir, haftalardır ataması yapılmayan sağlık meslek mensubu gençlerimizin sesini sosyal medyada duyuyoruz. Haykırışları her yerde kulaklarımızda, beynimizin içinde yankılanıyor. 220 bin ataması yapılmayan sağlık mezunu gencimiz var. Sesimizi duymuyorlarmış, duyurmaya var mısınız? Bu eylem ataması yapılmayan gençlerimiz için lütuf değil. Bizim onlara ihtiyacımız var. Dünya genelinde ülkelerin sağlığa yaptıkları yaptırımların OECD ortalaması milli gelirlerinin içerisinde dünya ortalaması yüzde 9. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise, 2010 yılından bu yana yıllara varan ortalamalar ele alındığında sağlığa yatırım sadece 4 ile 5 puan arasında değişiyor. Bugün bizim ülkemizde 941 devlet hastanesi, 973 toplum sağlığı merkezi, 69 üniversite hastanesi, 20 binin üzerinde aile hekimlikleri birimimiz var. 4 bin 500 acil yardım istasyonumuz var. Bunların içerisinde toplan 823 bine yakın sağlık çalışanımız görev yapıyor. Ülkemizde 100 bin kişi başına düşen hemşire, ebe sayısı sadece 381. Avrupa Birliği ülkelerinde ise, bu rakam 885. Bizim Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasına ulaşmamız için 428 hemşire, ebe istihdam etmemiz lazım. Avrupa Birliği ortalamasına ulaşmamız için 22 bin 100 diş hekimi istihdam etmemiz lazım. Bizim ülkemizde bir hemşirenin, bir ebenin yaptığı işi üstlenmiş olduğu iş yükünü Avrupa'da 3 hemşire veya 3 ebe üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son rapora göre, sadece 1 yılda saydığım tüm kurumlara yapılan başvuru sayısı 1milyar 40 milyonu geçmiş durumda" dedi.

'ATAMASI YAPILMADIĞINDAN FARKLI MESLEKLERİ YAPMAK ZORUNDA KALDILAR'

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığın önünden yetkililere sesleniyorum. 220 bin gencimiz günlerdir, haftalardır sesini duyurmaya çalışıyor. Bu ataması yapılmayan gençlerin ataması bir lütuf değil, sizin onlara ihtiyacınız var. Onların da Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek gibi bir derdi var. Buraya gelen bazı arkadaşlarımız sağlık meslek mensubu olarak üniversitelerinden mezun oldular. Arkadaşların ataması yapılmadığından yaşama tutunmak için kutsal olan farklı meslekleri yapmak zorunda kaldılar. Hep-Sen olarak diyoruz ki, umutsuzluk yok. 220 bin ataması yapılmayan gençler kafamızı önümüze eğmeyeceğiz. Sabah, öğle, akşam hep beraber haykıracağız. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracak. Tüm yetkililere sesleniyorum. Boş sedyeler hasta bakmaz. Boş binalar hasta bakmaz. Boş ameliyathane masaları hasta bakmaz. 220 bin genç göreve hazır. Soruyorum 220 bin gence hemşireye, ebeye, teknikere göreve hazır mıyız? Umut da bizim, gelecek da bizim."

Basın açıklamasına katılan BizimSen Genel Başkanı Uğur Şen ise konuşmasında, "428 bin sağlık çalışanına ihtiyaç var. 220 bin atanamayan sağlık çalışanımız var. Boş hastane, boş sedye hasta bakamaz. Hemşire hemşireliğini yapsın. Hemşire simit satamaz, hasta bakmalıdır. Sağlık ataması lütuf değil, zorunluluktur. Sağlık çalışanı madenci olmamalı, hastasına kavuşmalıdır" dedi.