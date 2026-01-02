Aslı Bekiroğlu yaşadığı kabusu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Son günlerde aldığı kilolar ile dikkat çeken oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun ciddi anlamda sağlık sorunları ile boğuştuğu ortaya çıktı. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirten Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının 7 santimetre kesilmesinden dolayı ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

AMELİYAT SIRASINDA BAĞIRSAĞINI KESMİŞLER

Yaşadığı zor günleri anlatan Aslı Bekiroğlu, "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş" dedi.

"BACAĞIMI KESİP İÇERİ KOYACAKLAR"

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan ve iki tane daha ameliyat olacağını belirten oyuncu; "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah." ifadelerini kullandı.

"POŞETİM VAR, KORSE İLE GEZİYORUM"

Programda kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna ise; "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü.Karnımda stoma poşeti var, bir de fıtık patladı. Bu süreç hem bedenimi hem psikolojimi çok yordu. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda."