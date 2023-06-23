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Arıların Saldırısına Uğrayan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Arıların Saldırısına Uğrayan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kovanları kontrol ederken arıların soktuğu 19 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Şipali yolundaki kovanların kontrolü için bölgede bulunan Ali Gül, arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu genç, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kovanları kontrol ederken arıların soktuğu 19 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şipali yolundaki kovanların kontrolü için bölgede bulunan Ali Gül, arıların saldırısına uğradı.

Arıların soktuğu genç, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Sağlık

Ali Gül İnegöl Bursa Sağlık Haberler

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