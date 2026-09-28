Haberler

Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı ve Batman İl Sağlık Müdürlüğünün nakil için harekete geçmesiyle Konya Şehir Hastanesine ulaştırılan bebeğin tedavisine başlandı.

Batman'da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük Eylül bebek, tedavisi için Batman Havalimanından ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin Konya Şehir Hastanesinde sürdürülmesine karar verilmesi üzerine Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı nakil için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen tam donanımlı ambulans uçak, Batman Havalimanına geldi. Sağlık ekiplerinin hazırlıklarının ardından uçağa alınan Eylül bebek, Konya'ya ulaştırılarak Konya Şehir Hastanesine nakledildi. Bebeğin tedavisine hastanede başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

"Benimle mezara gidecek" demişti! Sırrına ilişkin bomba iddia
Sami Yusuf İstanbul'da konser verdi, eserini Filistin soykırımı kurbanlarına ithaf etti

Sami Yusuf’tan İstanbul’da duygu yüklü konser: Filistin’i unutmadı
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor