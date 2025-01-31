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Antalya Şehir Hastanesi'nde Zorlu Whipple Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

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62 yaşındaki hasta, safra yollarında kanserli tümör teşhisi sonrası Antalya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ileri düzey cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat, multidisipliner bir ekip tarafından başarıyla yapıldı.

Antalya Şehir Hastanesi'nde safra yollarında kanserli tümör tespit edilen 62 yaşındaki hasta, ileri düzey cerrahi operasyon olan "whipple" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bazı rahatsızlıkları olan Yılmaz Soysal, sarılık şikayetiyle Antalya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Safra yolları kanseri teşhisi olan hastaya, gastroenteroloji ekibince, safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalındaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) uygulandı.

Safra kanalı rahatlatılarak ameliyata hazırlanan hastaya, Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Dr. Aydın Dinçer ve Dr. Hasan Özkan tarafından, ileri düzey cerrahi operasyon olan ve tecrübe gerektiren whipple ameliyatı uygulandı.

Multidisipliner bir çalışmayla uzun süren bir operasyonun sonunda hasta, şikayetlerinden kurtularak, sağlığına kavuştu.

Dr. Aydın Dinçer, söz konusu operasyonun sayılı merkezlerde yapılabildiğini belirterek, ekibin başarısından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hastanın papilla tümörü nedeniyle sarılık şikayetiyle başvurduğunu anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Whipple prosedürü olarak bilinen ileri düzey cerrahi operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreç, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda güçlü bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bu tür kompleks cerrahilerde, anestezi ekibimizin kusursuz hazırlığı ve operasyon sırasındaki dikkatli çalışmaları, operasyonun başarısında büyük öneme sahiptir. Ayrıca, ameliyat süreci ve sonrasında fedakar hemşirelerimizin gösterdiği özverili bakım, hastamızın hızlı iyileşmesinde kritik bir rol oynadı."

Dinçer, bu süreçte multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, hastayı sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
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