Antalya İl Sağlık Müdürü Kepez'de normal doğum ve emzirme etkinliğine katıldı

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Kepez Devlet Hastanesi'nde, Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ve hastane çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Anne adaylarımızın gebelikten doğum sonrasına kadar doğru bilgiye ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını önemsiyoruz. Tıbben uygun şartlarda normal doğumun desteklenmesi, annelerin doğuma bilinçli hazırlanması ve doğum sonrasında emzirme konusunda gerekli desteği alması, hizmetlerimizin temel öncelikleri arasındadır. Bu süreçte hekimlerimizin, ebelerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emeği çok kıymetlidir. Anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesine katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ise hastanede yürütülen eğitim ve danışmanlık çalışmalarına ilişkin açıklamasında hastanede anne adaylarına yalnızca doğum sırasında değil, gebelikten doğum sonrasına uzanan tüm süreçte destek sunduklarını belirterek, "Gebe Okulumuzda verdiğimiz eğitimlerle annelerimizin doğuma daha bilinçli ve güvenle hazırlanmasını hedefliyoruz. Hastanemizin doğum verilerinde normal doğum oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Her anne ve bebeğin sağlık durumunu ayrı ayrı değerlendirerek güvenli doğum hizmeti sunmaya, Bebek Dostu Hastane anlayışımızla anne sütünü ve emzirmeyi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Hastane bünyesinde hizmet veren Gebe Okulu'nda; gebelik, doğuma hazırlık, normal doğum, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında anne adaylarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Anne adaylarının doğuma bilinçli hazırlanmasını destekleyen bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Bebek Dostu Hastane ünvanına sahip Kepez Devlet Hastanesi'nde, anne sütü ve emzirmenin korunmasına, desteklenmesine ve sürdürülmesine öncelik verililiyor, annelerin emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşmaları sağlanırken karşılaştıkları sorunlara yönelik de danışmanlık desteği sunuluyor.

Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde ise anne sütüyle beslenme, anne-bebek bağının korunması ve annelerin bebeklerinin bakımına aktif katılımı destekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı