Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi, Emzirme Haftası'nda annelere destek mesajı verdi

Antalya'nın Gazipaşa Devlet Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, emzirme sürecinde annelerin desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlikle, emzirme konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve annelerin bu süreçte yalnız olmadığının gösterilmesi amaçlandı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, emzirmenin yalnızca annenin tek başına üstlendiği bir süreç olmadığı belirtilerek, aile, toplum ve sağlık çalışanlarının desteğinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

"Annelerin kendilerini güvende hissetmesi önemli"

Açıklamada, annelerin emzirme sürecinde kendilerini huzurlu ve güvende hissetmelerinin yanı sıra evde, sosyal yaşamda ve iş hayatında desteklenmelerinin önemli olduğu vurgulandı. Annelerin ihtiyaç duyduğu desteğin hem anne hem de bebeğin sağlıklı bir süreç geçirmesine katkı sunduğuna dikkat çekildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi, Emzirme Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikle annelerin yanında olduğunu göstermeyi ve emzirmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledi.

"Her destek geleceğe yapılan yatırımdır"

Hastane tarafından yapılan paylaşımda, "Bir anneye verilen her destek, geleceğe yapılan en güzel yatırımdır" mesajına yer verildi. Etkinlik kapsamında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, bebeklerini sevgi ve şefkatle büyüten tüm annelerin 1-7 Ekim Emzirme Haftası kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı