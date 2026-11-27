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Antalya'da, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında "KOAH'ın Dijital Nefesi: Girişimci Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen konferans ve fuar, panel, oturum ve etkinliklerle devam ediyor.

Program kapsamında, TÜSEB ve Sanofi işbirliğiyle "KOAH'ın Dijital Nefesi: Girişimci Ödül Töreni" yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, törende yaptığı konuşmada, yarışmalar sonucunda dereceye giren proje sahiplerini tebrik etti.

Dünyanın havasını temiz tutma çağrısında bulunan Birinci, dünyada KOAH kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ının tütün kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Birinci, "Bu konuda emek veren ve bilinç oluşturulmasına katkıda bulunan herkese ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Birinci, Dr. Öğr. Üyesi Halim Özçevik ve misafir ülkelerden katılım sağlayan Bakanlar, 52 proje içerisinde jüri tarafından ilk dörde giren finalistleri ödüllendirdi.

Birinciliği, Doç. Dr. Gönül Bodur'un "Nefesİkiz Projesi", ikinciliği Suat Aslantaş'ın "Giyilebilir Oskültasyon Yeleği ve Taşınabilir Spirometri Projesi", üçüncülüğü Doç. Dr. Serap Akçalı Duru'nun Dijital KOAH Parmak İzi Projesi, dördüncülüğü ise Prof. Dr. Rüstem Mustafaoğlu'nun PulmoClimate-AI Projesi kazandı.

Kaynak: AA