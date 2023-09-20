Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin hayatını kaybetti.

Kalp ameliyatı olan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin, dün sabah saatlerinde hastaneden taburcu olup Gazipaşa'daki evine geldi. Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Şahin, Alanya'da bir hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi duran Şahin, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan 79 yaşındaki Şahin, yaşamını yitirdi.

Mustafa Şahin, 35 yılı aşkın süredir Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlığı, 22 yıldır da Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. - ANTALYA