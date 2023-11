Antalya'da düzenlenen Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'ne 900 bilim insanı katıldı

Antalya'da Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğince (TSRM) düzenlenen 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'ne (TSRM-2023) 900 bilim insanı katıldı.

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongrede gazetecilere yaptığı açıklamada, programa Amerikan Üreme Tıbbı Derneğinin de katılım sağladığını söyledi.

Kongrede yurt içi ve dışından katılan 900 bilim insanının tecrübelerini paylaşacağını anlatan Ata, her tüp bebek tedavisinin gebelikle sonuçlanmadığını söyledi.

Tüp bebek denemelerinde başarılı olunamadığında insanların moralleri bozulduğundan tekrar denemekten vazgeçebildiklerini dile getiren Ata, şunları kaydetti:

"Yapılan şey doğru yapılsa da her seferinde 'Olacaktı da bir şey eksik yapıldığı için olmadı' gibi düşünülüyor. Halbuki o değil her seferinde yeni yumurta, yeni sperm, yeni embriyolar var. İnsanlara ne kadar denedikten sonra daha bambaşka deneysel şeyleri düşünmek gerekir gibi çalışmalar var. Beş kereye kadar, genetik tarama yapılmış embriyolarla 5 kere transfer yapıldığında yüzde 98'den fazlası doğum yapıyor. Heyecanlanacak, panik olacak ya da her seferinde yanına başka bir şey ekleyecek, paranızı, stresinizi, enerjinizi bunlara harcamak yerine, denemeye devam ediyorsanız sonunda büyük olasılıkla insanlar doğuruyor. Bu, 56 ülkede 127 bin hastanın dosyası taranarak ortaya çıkmış gerçek hayat verisi."

Kongre Sekreteri Doç. Dr. Işıl Kasapoğlu da bazı kanserlerin önlenebildiğini belirterek, aşı yapıldığında HPV enfeksiyonunu baskıladığı için kanser riskinin azaldığını, bundan dolayı 9-26 yaş aralığında hem kız hem erkek çocukların aşılanmasının önerildiğini söyledi.

Aşının önemini anlatan Kasapoğlu, "Sadece kadınlarda rahim ağzı değil erkeklerde de görülen HPV'ye bağlı gırtlak kanseri gibi risklere karşı erkeklerin de aşılanması öneriliyor. Bunlar, henüz Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takvimine alınmadığı için ücretli aşılar olarak uygulanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Derneğin Reprodüktif Genetik Özel İlgi Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Evrim Ünsal, tüp bebek tedavilerinin dünyada ve Türkiye'de artık hızını kaybetmeden uygulanmaya devam ettiğini söyledi.