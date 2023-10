Antalya'da Dünya Emzirme Haftası Kutlamaları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ' Dünya Emzirme Haftası' kutlamaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Bebek Emekleme Yarışması' düzenlendi.

Anne ve anne adayları ile çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yarışmanın kazananı olan anne ve anne adaylarına sürpriz hediyeler verildi. Hediye takdimini İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşe Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, İlçe Tarım Müdürü Nazan Durak Özçelik ile ilçedeki diğer kurum müdürleri yaptı.

"Anne sütü önemli bir besindir"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada İlk 6 ay sadece anne sütü vermenin, 6'ncı aydan itibaren de ek gıdalarla birlikte emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirmenin anne ve bebek sağlığı açısından öneminin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Çelik, anne sütünün önemli bir besin kaynağı olduğunu dile getirerek açıklamasına şöyle devam etti: "Anne sütü, bebeklerin gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına (ilk 6 ay) karşılayan bir besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt(kolostrum)bebek için çok önemlidir. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir.

"Her türlü enfeksiyondan korur"

Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur. Yine anne sütü ile beslenen bebeklerde "aşırı şişmanlık, şeker hastalığı, bronşit, astım, alerjik hastalıklar" daha az görülür. Anne sütü her zaman taze ve içilmeye hazır "bedava" ve "steril" bir besindir. Mamalarda olduğu gibi hazırlama, koruma, taşıma gibi süreçlerini yoktur. Bebeğe her yerde kolaylıkla verilebilir, her zaman uygun sıcaklık olan beden ısısında ve bebek için ideal birleşime sahiptir. İçerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolaydır ve buna bağlı karın ağrısı, gaz sancısı, kabızlık, pişik ve benzeri birçok cilt sorunları daha az görülür, anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesici ve sakinleştirici özelliğinde olup, emzirme anne bebek arasında duygusal bağ oluşturur."

Anneye de fayda sağlar

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşe Çelik, emzirmenin anne sağlığı açısından da çok önemli olduğunu belirterek, "Emziren annelerde doğum sonrası rahmin toparlanarak eski haline döner, buna bağlı olarak da doğum sonrası kanamalar az görülür. Meme, yumurtalık ve rahim kanserlerinin görülme sıklığı düşüktür. Ruh sağlığı açısından da anneye doyum sağlayarak destekleyici olmakta ve anne ile bebek arasında duygusal bağ oluşturmaktadır. Aynı zamanda annenin doğum öncesi vücut yapısına yeniden kavuşmasını hem de alınan kiloların verilmesini kolaylaştırır" dedi.

Anne ile bebek arasındaki bağlanma ilişkisinin doğum ile oluşmaya başladığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti: "Doğumdan sonra annenin bebeği emzirmesi bebek ile annenin çok yakın temasta olmasını sağladığı için aradaki bağlanmayı da arttırmaktadır. Emzirme boyunca annenin yanında olan bebek daha güvende hisseder. Böylece bebeklikte oluşan güvenli bağlanma bebeğin ileriki yaşantısında, arkadaşlık ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde, ebeveynlik tarzlarında olumlu etkiler oluşturacaktır." - ANTALYA