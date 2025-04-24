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Antalya'da Beşinci Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

Antalya'da Beşinci Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'da hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin beşincisi Kepez Devlet Hastanesi'nde açıldı. Merkez, kronik hastalıklara sahip yaşlı bireylerin sağlık takibi ve tedavisi için komple hizmet verecek.

Antalya'da Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin beşincisi Kepez Devlet Hastanesi'nde açıldı.

Merkezin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Manavgat Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi'nin ardından Kepez Devlet Hastanesi'nde de polikliniğin açılışını yaptıklarını belirtti.

Özkan, merkezlerin kronik hastalıkları bulunan hastaların konforu için açıldığını söyledi.

Merkezde hastalıkların takibi, raporların çıkarılması gibi komple sağlık hizmet verildiğini anlatan Özkan, poliklinikleri çok branşlı hizmet veren tüm hastanelere yaymak istediklerini kaydetti.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, merkezde görevli gerontoloji uzmanı, evde sağlık doktoru ve hemşirenin 80 yaş üstü hastaların daha sağlıklı yaşam sürmeleri için çaba göstereceğini ifade etti.

Uzm. Dr. Hilal Heybeli de 80 yaş üstünde en fazla tansiyon, diyabet, kalp ve demans gibi hastalıkların görüldüğünü ve bunların tek merkezde tedavilerinin değerlendirileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Sağlık
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