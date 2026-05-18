Antalya'da düzenlenen "3. UJOD Kongresi" 3 bin kadın sağlığı uzmanını buluşturdu

Güncelleme:
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (UJOD) tarafından Antalya'da düzenlenen 3. UJOD Kongresi'nde 3 bin yerli ve yabancı kadın sağlığı uzmanı bir araya geldi. Kongrede menopoz, hormon tedavileri, gebelik ve kadın hastalıklarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen kongre, "Bilim ve Eleştirel Düşünce ile Değişim" temasıyla gerçekleştirildi.

Kadın sağlığının önde gelen isimlerinin yer aldığı kongrede, kapsamlı bilimsel program sunuldu. Yerli ve yabancı uzmanlar, menopoz döneminde hormon tedavilerinden gebeliğe, kadın hastalıkları tedavilerindeki güncel gelişmelere kadar birçok konuyu ele aldı.

UJOD Derneği Başkanı Prof. Dr. Eray Çalışkan, kongrede uzun yıllar tartışma konusu olan Hormon Replasman Tedavisine (HRT) ilişkin güncel kılavuzların ve klinik bulguların oturumlarda değerlendirildiğini ifade etti.

Kongre bünyesindeki meslek kurslarının da katılımcıların yoğun ilgisini çektiğini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kadın sağlığında yenilenme, gençleştirme ve fonksiyonel bozuklukların giderilmesine yönelik yeni yaklaşımlar da kongremizin dikkat çeken oturumları arasında yer aldı. Düşük yumurtalık rezervine sahip kadınlarda Eksozom ve PRP (Platelet-Rich Plasma) uygulamalarının birlikte kullanımına ilişkin güncel veriler ve klinik deneyimler paylaşıldı."

Çalışkan, derneklerinin ana hedefinin ülkedeki kadın sağlığının geliştirilmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, mesleki eğitimde standardizasyon ve kaliteyi ön plana çıkarmak, mesleki sorunlara çözüm üretmek ve en güncel bilimsel yenilikleri hekimlerle buluşturmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
