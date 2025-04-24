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Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden "yılın ebesi", erken teşhis için mücadele ediyor

Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden
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Kayseri'de annesini ve erkek kardeşini kanserden kaybettikten sonra hastalığın erken teşhisi için verdiği mücadelesiyle "yılın ebesi" seçilen 48 yaşındaki Hülya Şahin, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

Kayseri'de annesini ve erkek kardeşini kanserden kaybettikten sonra hastalığın erken teşhisi için verdiği mücadelesiyle "yılın ebesi" seçilen 48 yaşındaki Hülya Şahin, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

Mesleğe 1996 yılında Diyarbakır'da başlayan 2 çocuk annesi Şahin, İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Kayseri'ye atandı.

Şahin, 29 yıllık meslek hayatı boyunca birçok anne ve bebeğin buluşmasına tanıklık ederek, ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Kendisi de myastenia gravis hastası (kas hastalığı) olan Şahin, 2018 yılında kardeşi Timur Perçin'i kolon kanserinden, bir yıl sonra da annesi Hateme Perçin'i meme kanserinden kaybetti.

Yakınlarını kaybetmenin derin üzüntüsünün ardından kansere yakalanan hastalara umut olmak isteyen Şahin, görevi sırasında kimi zaman aile sağlığı merkezine, kimi zaman gezici sağlık tarama aracına gelen kadınlara elinde taşıdığı bilgilendirici broşürlerle erken teşhisin önemini anlatıyor.

Sevecen kişiliği, hastalara ilgisi ve çalışkanlığı yöneticileri tarafından da takdir edilen Şahin, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ile Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi'ndeki çalışmalarıyla bu sene "yılın ebesi" seçildi.

"Kanserin her bölümünde çalışmaya yürekten gönül verdim"

Bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende ödülünü alan Hülya Şahin, AA muhabirine, özveriyle yaptığı mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Şahin, annesini ve kardeşini kanserden kaybedince mesleğine daha çok sarıldığını ifade etti.

Kanser konusunda insanları bilgilendirmek için mücadele verdiğini anlatan Şahin, "Beni etkileyen en önemli şey, annemi meme kanserinden, kardeşimi de kolon kanserinden kaybetmemdi. Annem ve kardeşimin tedavileri sırasında sürekli birlikteydim ve kanserin ne olduğunu anladım. Kendi kendime hep, 'Ben bu insanlara daha fazla ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Hocalarımla elimizden geldiği kadar kanserin her bölümünde çalışmaya yürekten gönül verdim." diye konuştu.

"Bir annenin erken teşhisle kanserden kurtulması müthiş duygu"

Şahin, geçen yıl yaklaşık 3 bin kadının rahim ve meme kanseri taramalarına eşlik ettiğini belirterek, erken teşhisle hastalıkları tespit edilen 100 kadını hastanelere yönlendirdiğini anlattı.

Erken teşhisle kanseri atlatan hastaların gözlerindeki ışıltıyı görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bir annenin doğumuna nasıl ortak olup da gözündeki o ışığı ve sevinci yaşadıysam, bir çocuğun annesinin kurtuluşunu, gözündeki ışığı görmek de bambaşka bir şey. Bir kadının, annenin erken teşhisle kanserden kurtulması müthiş duygu. Bu kesinlikle anlatılamaz. Onun gözünde gördüğüm ışık, yaşama sevinci harika bir şey. O ışıltıyı herkesin görmesini de dilerim. Elimden geldiği kadar görüyorum. Çalışmalarımda bunu da hissediyorum."

Çok sevdiği genç ebe arkadaşlarıyla tecrübelerini paylaştığını aktaran Şahin, tüm meslektaşlarının Ebeler Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Sağlık
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