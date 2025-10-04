Anne ve Oğul, Aynı Hastanede Birlikte Çalışıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan asistan doktor Veli Kaan Dilli, mesaisini aynı birimde çalışan hemşire annesiyle yürütüyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019'da mezun olan 30 yaşındaki Veli Kaan Dilli, Sağlık Bakanlığınca, hemşire olan annesi Tülay Dilli'nin görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.

Dilli, üç yıl önce, 35 yıllık hemşire annesinin de görev yaptığı hastanenin Kardiyoloji Bölümü'nde göreve başladı.

Her sabah göreve birlikte başlayan anne-oğul, kardiyoloji servisindeki hastaların sağlık durumlarını takip ediyor.

Hemşire anne, tansiyon ölçümü ve kan alma gibi uygulamaları gerçekleştirirken doktor oğlu da hastaların genel sağlık durumunu değerlendiriyor ve tedavi planlamalarını yapıyor.

"Biz gerçekten iş yerinde bir aileyiz"

Asistan doktor Veli Kaan Dilli, AA muhabirine, annesiyle aynı hastanede görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Tıp fakültesine hazırlanırken annesinin mesleğinden ilham aldığını anlatan Dilli, "Annemin kardiyoloji servisinde çalışıyor olması sebebiyle çocukluğumda sık sık yanına gidip geldim. Onun yanındaki doktorların çalışmalarını görmek beni çok etkiledi ve bu mesleğe özendirdi. Uzmanlık hazırlıklarımda da bu etkiler belirleyici oldu." dedi.

Dilli, annesiyle aynı yerde görev yapmanın keyifli olduğunu ifade etti.

Ameliyatlarda annesinin kendisine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Dilli, şöyle konuştu:

"Anne ve oğul olarak aynı klinikte çalışmak, aynı vakalar üzerinde konuşabilmek beni çok mutlu ediyor. Sabah birlikte hastaneye geliyoruz. Mesaimizi tamamladıktan sonra yine birlikte eve dönüyoruz. Bu döngü çok zevkli oluyor. Evde anne-oğul, hastanede hemşire hanım ve doktor bey olmak çok hoş bir deneyim. Hani hep derler ya, 'Biz iş yerinde bir aileyiz, aile ortamında çalışıyoruz' diye. Biz gerçekten iş yerinde bir aileyiz."

Dilli, annesiyle aynı serviste çalışmanın getirdiği doğal samimiyetin zaman zaman iş ortamına da yansıdığını aktararak "Bazen 'Anneciğim, bunu yapabilir misin?' diye ricada bulunduğumda, etraftan hoş gülüşmeler yükseliyor." ifadesini kullandı.

"Oğlumla omuz omuza çalıştığım için çok mutluyum"

Hemşire anne Tülay Dilli de oğluyla aynı hastanede görev yapmanın hem duygusal hem de mesleki açıdan çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Oğluyla hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için çabaladıklarını anlatan 53 yaşındaki Dilli, şunları kaydetti:

"Oğlumla omuz omuza çalıştığım için çok mutluyum. Diğer doktor arkadaşlarımla olduğu gibi oğlumla da çalışmaktan gurur duyuyorum. Hatta arkadaşlara 'Anne-oğul çalışıyoruz' dediğimizde, güzel bir tebessüm oluşuyor."